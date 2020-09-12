Эксперт: Татарстан выйдет на рекордную явку, если сохранит динамику

Фото: Ринат Назметдинов

Федеральный эксперт, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе брифинга заметил, что Татарстан может показать рекордную явку на выборах, если сохранит активность избирателей.



— Мы видим, что трехдневное голосование дает свои плоды, потому почти 25% проголосовало в первый день. Если динамика сохранится, можем выйти на рекордные цифры. Я сегодня был на мобильном участке — это автобус. А затем прочел в федеральных СМИ такой снобистский подход — вот, мол автобус, совсем уже… Но это же пишут люди, которые сидят в центре Москвы и не видят реалий. Пока я был на участке в автобусе, видел, как активно люди голосовали. Одна избирательница даже была возмущена и испугана, увидев много фото- и видеокамер, потому что выскочила из дома, в чем была. Но это удобно людям. Есть прослойка людей, которым и далеко и некомфортно идти до обычного участка, а тут удобно. Одна женщина сказала, что думала заняться соленьями, а тут увидела автобус в окно, вышла и проголосовала, — привел пример Малькевич.

Министр здравоохранения Татарстана проголосовал на мобильном избирательном участке в автобусе. Фото Людмилы Губаевой

Оценивая организацию общественного наблюдения на выборах в Татарстане, эксперт выделил два момента. «Блогеры — это ноу-хау республики. Сегодня мы провели награждение 15 наблюдателей по итогам предыдущих кампаний. А на самом деле я убедился в правоте этой награды, потому что один из награжденных как раз развенчивал фейк навальнистов про якобы неопечатанную урну. Наблюдатель и тогда отлично отработал, и сейчас».

Ранее Александр Малькевич сообщил, что этой осенью Общественная палата РФ будет добиваться разработки трех законов, чтобы возложить ответственность за распространение фейков не на пользователей, а на те платформы, которые выпускают данный контент.