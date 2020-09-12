Александр Малькевич прокомментировал фейки о нарушениях на выборах в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Член Общественной палаты России Александр Малькевич развенчал мифы о нарушениях, якобы имевших место на выборах в Татарстане. Федеральный эксперт приехал в Татарстан накануне и рассказал об этом сегодня на брифинге ИА «Татар-информ» о реализации общественного наблюдениях за ходом голосования.



По его словам, оппозиционеры с различных платформ сообщают о многочисленных нарушениях. В частности, на одном из ресурсов было указано о 500 нарушениях, но из надежных источников было лишь одно из сообщений.

— Мне кажется, это все, что нужно знать о качестве всех этих сообщений. Вторая структура, которая баламутит воду, это штабы Навального, которые специализируются на фейках и вбросах. Приведу два случая. Штаб Навального находит сенсационную вещь и транслирует: в начале голосования на одном из участков урна не была опечатана. Выясняется, что фото реально, но снято с такой стороны, что пломба на нем не видна — она сзади расположена. Ее не видно. Не мне рассказывать журналистам, что сфотографировать и снять видео можно согласно поставленной заказчиком задаче, — подчеркнул Александр Малькевич.

По его словам, вторая история, которая преподносится как нарушение, это сообщение о том, что зафиксированы люди, которые фотографируют себя на избирательных участках в Татарстане. Дескать, все они должны кому-то отчитаться и доложить, что пришли на выборы:



— Не мне говорить, что в Татарстане идет акция, и если вы ее активно пиарили, то знаете об этом. Многие регионы бы позавидовали. Это розыгрыш 36 айфонов в рамках фотомарафона. Ну вот и все. Сам смотрел по хештегу, люди активно участвуют в нем — 30 тысяч публикаций.