Глава ЦИК РФ: в Татарстане самая высокая явка на выборы высших должностных лиц в стране
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в прямом эфире рассказала о явке на выборы высших должностных лиц в стране: «Самая высокая явка по итогам первого дня голосования в Татарстане — 27,58%. Самая низкая явка в Иркутской области — там досрочные выборы губернатора — явка 8,11%».
Напомним, в первый день сентябрьских выборов в Татарстане проголосовало 27,58% от общего числа избирателей, или 810 535 человек.Общество Татарстан
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