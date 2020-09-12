Глава ЦИК РФ: в Татарстане самая высокая явка на выборы высших должностных лиц в стране

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в прямом эфире рассказала о явке на выборы высших должностных лиц в стране: «Самая высокая явка по итогам первого дня голосования в Татарстане — 27,58%. Самая низкая явка в Иркутской области — там досрочные выборы губернатора — явка 8,11%».



Напомним, в первый день сентябрьских выборов в Татарстане проголосовало 27,58% от общего числа избирателей, или 810 535 человек.