ЦИК Татарстана: по итогам первого дня выборов проголосовало 27,58% избирателей
В первый день сентябрьских выборов в Татарстане проголосовало 27,58% от общего числа избирателей или 810 535 человек. Об этом рассказал сегодня утром председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
— Избирательная кампания в Татарстане под контролем. Мы в контакте с министрами: здравоохранения, внутренних дел — со стороны МВД происшествий не было, Минздрава — тоже. Роспотребнадзор подтвердил, что все меры и регламенты соблюдаются, — добавил Кондратьев.
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