Защита Колесниковой просит отменить решение об аресте

Защита белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой направила в суд Партизанского района Минска жалобу на санкционировавшего ее арест решение прокурора. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Колесниковой — Людмилу Казак.



Колесникову задержали по подозрению в призывах к захвату власти и заключили под стражу. Ее защита «просит отменить Колесниковой меру пресечения».

Ранее «Реальное время» сообщало о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции — Марии Колесниковой и Максима Знака.

