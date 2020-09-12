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Защита Колесниковой просит отменить решение об аресте

08:07, 12.09.2020
Защита Колесниковой просит отменить решение об аресте
Фото: кадр youtube.com

Защита белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой направила в суд Партизанского района Минска жалобу на санкционировавшего ее арест решение прокурора. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Колесниковой — Людмилу Казак.

Колесникову задержали по подозрению в призывах к захвату власти и заключили под стражу. Ее защита «просит отменить Колесниковой меру пресечения».

Ранее «Реальное время» сообщало о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции — Марии Колесниковой и Максима Знака.

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