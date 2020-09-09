СК Белоруссии сообщает о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции
СК Белоруссии сообщает о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции — Марии Колесниковой и Максима Знака.
Ведомство заявляет о доказательствах совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Белоруссии, передает ТАСС. Также задержан юрист штаба Координационного совета Илья Салей.
Ранее сообщалось, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1.
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