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СК Белоруссии сообщает о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции

17:39, 09.09.2020
СК Белоруссии сообщает о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции
Фото: кадр youtube.com

СК Белоруссии сообщает о заключении под стражу двух членов президиума совета оппозиции — Марии Колесниковой и Максима Знака.

Ведомство заявляет о доказательствах совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в Белоруссии, передает ТАСС. Также задержан юрист штаба Координационного совета Илья Салей.

Ранее сообщалось, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1.

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