«Русский Халк» установил рекорд в Казани — видео

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Сегодня в Казанском аэропорту лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил в Казани новый рекорд. Он протащил за собой 16-тонный самолет на дистанции 33,4 метра, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Свой рекорд «Русский Халк» посвятил 100-летию ТАССР. Он рассказал, что испытывает «приподнятые эмоции» после того как протащил за собой самолет на такое расстояние всего за 1,5 минуты.

Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко подчеркнул, что достижение Агаджаняна считается рекордом России, но аналогов ему в мире не было. Этот трюк будет номинирован в Книгу рекордов Гинесса.