Почти половина россиян дает среднюю оценку экономическому положению страны

Почти половина россиян (49%) оценили экономическое положение в стране как среднее, 34% граждан охарактеризовали экономическую ситуацию как негативную, хорошей ее считают лишь 12% опрошенных, однако это максимальные значения положительных оценок после весны. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Похожие тенденции жители России высказали по поводу своего материального положения. 60% оценивают его как среднее, 26% дают негативную оценку, 14% — положительную.

Ожидания от будущего в отношении себя и семьи у россиян достаточно стабильны: 41% опрошенных считает, что будут жить так же, 25% ожидают ухудшения ситуации, а 24% — улучшения.

Большинство опрошенных (37%) отчасти согласны с утверждением о том, что дела в России идут в верном направлении. С утверждением согласны 33%, не согласны — 25%.

Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, экономист и блогер Альберт Бикбов говорил, что ситуация в российской экономике в целом лучше, чем в европейской или американской.