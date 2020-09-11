Из-за нарушений трудовой дисциплины уволился главный судмедэксперт России

Директор Центра судмедэкспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении, сообщает РБК.



Сам Ковалев рассказал, что уволился по собственному желанию: «С 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста, — я приказов не получаю. На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину».

Центр судмедэкспертизы участвовал в исследовании отравления фосфорорганическими соединениями оппозиционера и блогера Алексея Навального, но источники РБК не связывают с этим увольнение Ковалева.

Министр здравоохранения 2 сентября назначил временно исполняющим обязанности руководителя центра заместителя Ковалева по научной работе Игоря Макарова.