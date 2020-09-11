Ак Барс Банк запустил пилотный проект пропуска по лицу Face2Pass в детском саду Казани

Проект реализован совместно с «Образовательной картой» и Управлением информационных технологий и связи г. Казани.



Биометрическая пропускная система с собственным алгоритмом распознавания лиц установлена в детском саду №187 и связана с «Образовательной картой» — универсальной картой для прохода в школы и детские сады, оплаты питания и транспорта для детей Татарстана. Забыть дома этот пропуск невозможно, и уж точно его не смогут украсть. Чтобы пройти в помещение, достаточно взглянуть на терминал. Система защищена от непогоды, ложного срабатывания и не реагирует на фотоизображения. Стереокамера и инфракрасный датчик понимают, что перед ними живой человек.



Экосистема Face2 поддерживает интеграцию с мобильным приложением и системой видеонаблюдения, что повышает безопасность и уменьшает возможность несанкционированного прохода на территорию. Через приложение «Образовательная карта» доступен журнал посещений, а в дальнейшем контроль за расходами и регистрация биометрических данных.



Пропускная система на основе распознавания лиц Face2Pass внедрена в детском саду №187 «Киләчәк» в Советском районе Казани. С функционалом системы Face2Pass во время визита в детский сад ознакомились глава администрации района Роман Фатхутдинов и представители Департамента телекоммуникационных технологий г. Казани.

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