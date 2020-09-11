В Башкирии оштрафовали главного бухгалтера БСК

Главного бухгалтера АО «Башкирская содовая компания» оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение требований закона по удержанию зарплаты плательщика алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Башкирии.

Главбух БСК, исполняя требования исполнительного листа, удержала 50% с зарплаты мужчины-алиментщика и перечислила деньги на счет взыскательницы, но не указала при этом код вида дохода.

Вследствие этого, не видя кодировку, устанавливающую ограничение на удержание, банк взыскал деньги в счет погашения имеющихся у получательницы алиментов задолженностей по исполнительным производствам, где она является должницей.

Женщина обратилась Стерлитамакское отделение УФССП и ей вернули неверно удержанные банком деньги. В отношении главбуха БСК составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.



Ранее судебные приставы Башкирии взыскали алиментов на 6 млн рублей в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу».

