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В Чистополе злоумышленники обманывают пенсионеров, представляясь их родственниками

11:40, 11.09.2020
В Чистополе злоумышленники обманывают пенсионеров, представляясь их родственниками
Фото: realnoevremya.ru

В Чистополе злоумышленники продолжают обманывать пенсионерок, представляясь их родственниками — сыном или внуком. Заявления от потерпевших поступают ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 9 сентября 82-летней жительнице Чистополя позвонили и представились ее сыном. Злоумышленник сообщил, что попал в аварию и ему срочно нужны деньги для решения вопроса. Испугавшись, потерпевшая передала неизвестному 190 тыс. рублей.

Позже сотрудники полиции установили, что к пенсионерке приезжал 25-летний местный житель, работающий водителем по найму. Он рассказал, что ему поступил заказ забрать деньги по указанному адресу и перечислить их на два абонентских номера, что он и сделал.

Аналогичная история повторилась 10 сентября с еще одной пенсионеркой из Чистополя.
Звонивший представился ее внуком и попросил перевести 80 тыс. рублей на указанный им номер телефона.

Полиция установила, что в обоих случаях номера мошенников зарегистрированы в Свердловской области.

Ранее в МВД по Татарстану предупредили о мошенниках-«целителях», которые под предлогом снятия порчи лишают людей денег.

    Происшествия Татарстан
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