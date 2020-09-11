В Чистополе злоумышленники обманывают пенсионеров, представляясь их родственниками
В Чистополе злоумышленники продолжают обманывать пенсионерок, представляясь их родственниками — сыном или внуком. Заявления от потерпевших поступают ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, 9 сентября 82-летней жительнице Чистополя позвонили и представились ее сыном. Злоумышленник сообщил, что попал в аварию и ему срочно нужны деньги для решения вопроса. Испугавшись, потерпевшая передала неизвестному 190 тыс. рублей.
Позже сотрудники полиции установили, что к пенсионерке приезжал 25-летний местный житель, работающий водителем по найму. Он рассказал, что ему поступил заказ забрать деньги по указанному адресу и перечислить их на два абонентских номера, что он и сделал.
Аналогичная история повторилась 10 сентября с еще одной пенсионеркой из Чистополя.
Звонивший представился ее внуком и попросил перевести 80 тыс. рублей на указанный им номер телефона.
Полиция установила, что в обоих случаях номера мошенников зарегистрированы в Свердловской области.
Ранее в МВД по Татарстану предупредили о мошенниках-«целителях», которые под предлогом снятия порчи лишают людей денег.
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