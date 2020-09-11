МВД по Татарстану предупредило о мошенниках-«целителях»

В Татарстане вновь начали действовать мошенники-«целители», которые под предлогом снятия порчи лишают людей денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В полицию Казани обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее обманули две незнакомые женщины и украли 90 тыс. рублей.

Злоумышленницы остановили потерпевшую на улице и сообщили, что на ней порча и предложили помощь. Чтобы «очистить» деньги, пенсионерка должна была передать их «целительницам». Они заверили, что если положить пакет с «чистыми» деньгами под подушку и продержать там 40 дней, то порча уйдет.

Потерпевшая поверила и передала злоумышленницам свои сбережения для проведения магического обряда, а обратно получила туго завязанный пакет с «деньгами», где лежали бумажные салфетки. Пропажу денег женщина заметила лишь дома.

Ранее в Татарстане пенсионерка перевела 157 тыс. рублей мнимым экстрасенсам.

