В Татарстане пенсионерка перевела 157 тысяч мнимым экстрасенсам

Фото: Пиксабей

В Татарстане пенсионерка потеряла сбережения в размере 157 тысяч рублей, поверив мнимым экстрасенсам. Об этом сообщили в МВД РТ.

59-летняя женщина посмотрела телепередачу об экстрасенсах и записала телефон целителей из «бегущей» строки. Маги и ведуньи обещали избавить людей от болезней. Процесс излечения они обещали провести по телефону. Правда, «лечение» затянулось на две недели. За это время доверчивая женщина перевела мошенникам больше 157 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманули, она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

