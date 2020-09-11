В российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники, на которых нужно будет указывать стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема, например, 1 кг или 1 л. Письмо направлено в Минпромторг РФ еще 3 сентября.

Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса. В Союзе объясняют, что данное нововведение не даст схитрить производителям и в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.

Однако в Минпромторге РФ к предложению отнеслись к скептически и заметили, что это может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Также есть риск того, что продавцы для экономии места будут сокращать или изменять шрифт, пишут «Известия».