Посол РФ в США назвал ложью сообщения о сговоре России с талибами

Фото: wikipedia.org U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers

Посол России в США Анатолий Антонов назвал лживыми сообщения о сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в РФ).

Антонов также указал на то, что не было предоставлено ни одного предметного доказательства этому.

Российский посол опроверг сообщения СМИ и подчеркнул, что Россия не желает победы терроризма в Афганистане, пишет «РИА Новости».

В конце июня газета NYT сообщила, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам движения «Талибан» за убийство американских военных. Согласно опубликованным данным, денежные средства поступали на банковские аккаунты, которые были связаны с талибами, с подконтрольных российской разведке счетов.

Позже издание сообщило, что посредником в передаче денег был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, предположительно, сбежавший в Россию.



Спустя время NYT написала, что разведка США сообщила Белому дому об отсутствии прямых доказательств сговора Москвы с боевиками «Талибана», а президент США Дональд Трамп назвал статью заказной.

