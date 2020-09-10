Казань вошла в число городов, где аналитики ожидают наибольший рост реальных зарплат

Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ подсчитали, что реальные зарплаты населения в 2021 году вырастут на 3,5—4%. Казань вошла в число городов, где ожидается максимальный рост.

Также в этом списке Оренбург, Тольятти, Новороссийск, Калининград, Иваново, Улан-Удэ, Чита, Севастополь, Краснодар, пишет портал news.ru.

Выводы исследования основаны на данных о потребительской активности населения.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Россия «проскочила кризис на удивление легко».

Однако другие эксперты считают, что замеры потребительского настроения могут не отражать реальных данных, а значит прогноз может оказаться ошибочным.