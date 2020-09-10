Уборка хлеба и опрос о питании школьников: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 сентября
Глава Нижнекамского района Айдар Метшин похвастался завершением уборки хлеба. Аграрии район собрали более 80 тысяч тонн зерна.
В Елабужском районе задумались о том, что едят школьники и довольны ли они. Глава района Рустем Нуриев решил узнать это, проведя опрос в Instagram. Он собрал немало отзывов как положительных, так и отрицательных.
В селе Сорок-Сайдак Буинского района открыли МФЦ. Ранис Камартдинов, руководящий районом, выложил видео этого действа: на мероприятии чиновники поучаствовали в танцах с представителями местных фольклорных коллективов, возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне и провели церемонию открытия учреждения.
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Сегодня в селе Сорок-Сайдак Буинского муниципального района состоялось торжественное открытие многофункционального центра. Строительство данного центра стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Это многофункциональный культурный центр, в котором компактно разместились зрительный зал на 100 мест, библиотека и исполком сельского поселения. Важно, что в селах обновляются и строятся новые очаги культуры, где наши жители смогут встречаться, петь песни, танцевать, реализовываться в разных направлениях, найти себе интересное занятие и досуг не зависимо от возраста. Ради этого и появляются такие культурные центры, значение которых и для каждой конкретной территории, и для района в целом переоценить невозможно. Благодаря реализуемым национальным проектам, республиканским целевым программам, я с уверенностью могу сказать, что работа по созданию условий для комфортной жизни и культурного развития населения будет продолжена.
В Бавлинском районе открыли детскую школу искусств. Для этого в Бавлы приезжал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Видео с церемонии выложил глава района Рамиль Гатиятуллин.
Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился снимками с заседания комиссии при кабмине РТ. Там решался вопрос о новых резидентах ТОСЭР «Чистополь». В итоге ими стали две компании, выпускающие черепицу и 3D заборы.
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