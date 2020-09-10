Уборка хлеба и опрос о питании школьников: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 сентября

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин похвастался завершением уборки хлеба. Аграрии район собрали более 80 тысяч тонн зерна.

В Елабужском районе задумались о том, что едят школьники и довольны ли они. Глава района Рустем Нуриев решил узнать это, проведя опрос в Instagram. Он собрал немало отзывов как положительных, так и отрицательных.

В селе Сорок-Сайдак Буинского района открыли МФЦ. Ранис Камартдинов, руководящий районом, выложил видео этого действа: на мероприятии чиновники поучаствовали в танцах с представителями местных фольклорных коллективов, возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне и провели церемонию открытия учреждения.

В Бавлинском районе открыли детскую школу искусств. Для этого в Бавлы приезжал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Видео с церемонии выложил глава района Рамиль Гатиятуллин.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поделился снимками с заседания комиссии при кабмине РТ. Там решался вопрос о новых резидентах ТОСЭР «Чистополь». В итоге ими стали две компании, выпускающие черепицу и 3D заборы.