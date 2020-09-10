«Стандарт-Ойл» потребовал банкротства ПСО «Казань» из-за долга в 26 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана получил иск о банкротстве одного из крупнейших застройщиков республики — ПСО «Казань». Заявление подало ООО «Стандарт-Ойл», зарегистрированное в Казани.

Согласно материалам суда, сумма требований истца составляет 26,4 млн рублей. Заявление было подано 9 сентября, дата рассмотрения иска еще не назначена.

Согласно открытым источникам, ООО «Стандарт-Ойл» зарегистрировано в августе 2018 года. Директором компании значится Андрей Ушаков, он же владеет 100% долей компании. Уставный капитал составляет 30 тысяч рублей. Основным видом деятельности указана «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».