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США ввели новые санкции против граждан России

18:23, 10.09.2020
США ввели новые санкции против граждан России
Фото: wikimedia.org / Тони Вебстер

Минфин США расширил санкции, связанные с расследованием о вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Ограничительные меры введены в отношении еще троих граждан России.

В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц.

Также под санкции попал депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

Именно он опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

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