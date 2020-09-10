США ввели новые санкции против граждан России

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Минфин США расширил санкции, связанные с расследованием о вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Ограничительные меры введены в отношении еще троих граждан России.



В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц.

Также под санкции попал депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

Именно он опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.