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Кабмин Татарстана утвердил новую программу сохранения языков

17:36, 10.09.2020
Кабмин Татарстана утвердил новую программу сохранения языков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил программу «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2023—2030 годы». Согласно постановлению республиканского правительства, за восемь лет на нее планируется потратить 1,04 млрд рублей.

Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным сегодня, 10 сентября.

Целью программы названо условие для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в республике, а также изучение татарского языка за пределами РТ.

Каждый год на мероприятия программы предполагается тратить от 126 до 134 млн рублей.

Напомним, что в республике действует аналогичная программа рассчитанная на 2014—2022 годы. За этот период предполагается потратить 1,33 млрд рублей.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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