В России популяционный иммунитет к коронавирусу составил 26%

В России популяционный иммунитет к коронавирусу составляет 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет RT.

Она напомнила, что Роспотребнадзор проводит масштабные исследования с конца июня. В нем приняли участие 22 региона, в том числе и Татарстан. Протестировались на наличие иммуноглобулина класса G 2 870 жителей республики.

Попова заметила, что максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет — до 42% из числа обследованных, а также детей от 7 до 13 лет — до 38%. Хотя количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения одни из самых низких, передает «РИА Новости».

«Реальное время» ранее подробно рассказывало, как в Татарстане проходит пилотный проект по изучению популяционного иммунитета: как отбирали людей на тестирование и как оно было организовано.