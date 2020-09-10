Михаил Щеглов проиграл суд с ТНВ по иску о защите чести и достоинства

Как стало известно «Реальному времени», председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов проиграл суд с гендиректором ТНВ Ильшатом Аминовым и самой телерадиокомпанией по своему иску о защите чести и достоинства. Предметом спора стал сюжет в передаче «7 дней» от ноября прошлого года.

В частности, Щеглов был не согласен с тем, что его слова были расценены ведущим программы как имеющие сходство с «вульгарным национализмом» и что он выступает «за изменение федеративного устройства страны». Активист просил суд признать эти сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчиков дать опровержение. Однако суд накануне отказал ему в иске по обоим требованиям.

При этом Щеглов, комментируя ситуацию «Реальному времени» еще в ходе процесса, признавался, что не считал оскорблением обвинения в национализме. А Ильшат Аминов пояснял, что весь его сюжет построен на публичных высказываниях Щеглова и выступлениях общественника на различных мероприятиях.

— Он довольно конкретно выступал за то, что нужно отменить национальные республики, что им нужно придать другой статус и вообще изменить государственный строй в нашей стране, убрать федерализм в том виде, в каком он сейчас существует. Все эти публикации есть в интернете, их можно прочесть, — напоминал гендиректор ТНВ.