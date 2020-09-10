Минниханов призвал создавать рабочие места рядом с ЖК: «Царево и другие едут в Казань, потому что там работы нет»

Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал создавать рабочие места рядом с жилыми комплексами.

«Мы сейчас видим свои ошибки. Царево, другие, они едут сюда, потому что там работы нет. Надо площадки, индустриальные парки, технопарки создавать рядом с жилыми комплексами, чтобы там создавать рабочие места», — сказал он во время прямого эфира.

По его словам, главная проблема исполнения программ — когда это все идет стихийно. «Поэтому очень важно при решении таких задач эту работу вести комплексно. Я как руководитель рабочей группы при Госсовете РФ эту тему продвигаю. Регион, какой бы он богатый ни был, он сам не способен решить эту задачу. Школа, садик, поликлиника — это минимум».

Также, по его словам, должны быть решены вопросы электроэнергии, и дорог тоже должны быть решены: «На квадратный метр 8—10 рублей — это очень много. Повесить это на жильцов — это очень дорого».

