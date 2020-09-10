Ягудин: «Загитова — не балабол, она сконцентрирована и замкнута в себе»

Олимпийский чемпион 2002 года и телеведущий Алексей Ягудин рассказал о своей работе с Алиной Загитовой в роли соведущей на проекте «Ледниковый период». Фигуристка будет помогать ему вести телепередачу на Первом канале.

Ягудин был приятно удивлен тем, что Загитова пришла на первый съемочный день подготовленной и с заученным текстом. По его словам, в начале фигуристке будет сложно привыкнуть к новой профессии, но ей может помочь чемпионский характер.

«Алине 18 лет. Разница между Загитовой, которая была на пробах в «Останкино», и той, которую мы увидели на съемках сегодня, — это космос. Конечно, мы пытались помочь, но Алина сделала все, чтобы облегчить нам сегодняшнюю жизнь и ускорить процесс. Она пришла подготовленной, и все закончилось достаточно быстро.

Разговорный жанр вообще очень тяжелый. И я рассчитывал, что будет сложнее. Но Алине помог ее чемпионский характер. Сегодня на съемки пришел подготовленный человек.

На пробах мы брали сценарий одного из старых сезонов «Ледникового периода». Было тяжело. Есть люди разговорчивые, а есть более сконцентрированные, которые как бы в себе. Алина относится ко второму типу — более закрытая, не балабол. Сейчас до идеала далеко, но сегодня я доволен тем процессом, который был», — сказал Ягудин сразу после первого съемочного дня.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова станет ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале.



В 2020 году Загитова окончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».

Накануне фигуристка снялась с участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.