В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу расширения кладбища в Дербышках

Фото: скриншот кадастровой карты

С 10 сентября по 8 октября в Казани пройдут общественные обсуждения по вопросу расширения кладбища в Дербышках на земельном участке площадью 70 тыс. кв. м по ул. Лесной. Соответствующее постановление мэра Казани опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани №34.

«В период с 21.09.2020 по 24.09.2020 обеспечить возможность посещения ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: Казань, ул. Груздева, д. 5, каб. 102 (с 09.00 до 17.00)», — говорится в документе.

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Напомним, что в ноябре 2019 года исполком Казани одобрил перевод крупного земельного участка в Дербышках из рекреационно-ландшафтной зоны в зону специального назначения. Так власти города одобрили предложение Управления по организации ритуальных услуг Казани.

