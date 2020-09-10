В России перевозка икры для личного пользования может быть ограничена

Вариант ограничения десятью килограммами перевозки для личного пользования красной икры из добывающих лососевых регионов без электронных ветеринарных сертификатов обсудили на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, сообщает «Интерфакс».



Такое ограничение вводится для того, чтобы предотвратить легализацию браконьерской продукции. По словам вице-премьера правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу Виктории Абрамченко, живущие на Дальнем Востоке граждане, которые везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть России, не пострадают.

Россельхознадзор оценил среднегодовой объем транспортировки икры авиасообщением в 2 тысячи тонн. Речь идет о незаконном обороте в промышленных масштабах продукции, не отвечающей требованиям качества и безопасности.

Ранее сообщалось о возможном подорожании икры в России на 20—60%.