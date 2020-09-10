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В четыре региона России хотят бесплатно провести газ

11:21, 10.09.2020
В четыре региона России хотят бесплатно провести газ
Фото: pixabay.com

Россиянам, проживающим в Московской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях начнут бесплатно проводить газ в качестве эксперимента. Жители этих субъектов не будут платить за проведение к домам и дачам газа, сообщает «Ведомости», ссылаясь на Минэнерго.

Финансирование программы социальной концепции газификации хотят провести за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа и амортизационных отчислений газораспределительных компаний. Сейчас газификация участка в зависимости от региона обойдется владельцу участка от 45 до 280 тысяч рублей.

Реализацию программы хотят начать в середине 2021 года, однако, ее утверждение на уровне правительство еще только предстоит. Сроки еще не определены. Сейчас газификацию субъектов РФ проводят в рамках региональных и межрегиональных программ.

В начале июня сообщалось о утвержденной правительством РФ новой Энергетической стратегии страны, которая предполагает повышение уровня газификации субъектов РФ с 68,6 до 83%.

ОбществоИнфраструктура
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