Жюри XVI Казанского фестиваля мусульманского кино возглавил Одельша Агишев

Жюри XVI Казанского фестиваля мусульманского кино возглавил известный киносценарист, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственных премий СССР и Узбекской ССР, профессор ВГИК Одельша Агишев. В жюри комиссия из экспертов из четырех стран мира начала работать под его руководством. Поскольку фестиваль будет проводиться в закрытом формате, члены жюри дистанционно оценят конкурсные фильмы.



В составе КМФМК-2020 — сценарист, кинокритик из Бангладеш, член жюри международных кинофестивалей Садия Кхалид; режиссер и сценарист из Таджикистана, академик Евразийской Академии кино, телевидения и радио Сафарбек Солиев; режиссер и заслуженный деятель искусств Башкортостана Булат Юсупов, а также казахстанский актер Фархад Абдраимов.

Еще в начале июля организаторы объявили о закрытии для публики XVI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино и проведении его в техническом режиме.

