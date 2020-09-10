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В Татарстане в СИЗО собака нашла наркотики в конфетах

02:21, 10.09.2020
В Татарстане в СИЗО собака нашла наркотики в конфетах
Фото: 16.fsin.gov.ru

В Татарстане служебная собака нашла наркотики в конфетах, переданных в посылке для заключенного. Об этом рассказали в УФСИН РТ.

Сотрудники следственного изолятора провели досмотр посылки, поступившей в СИЗО из Набережных Челнов на имя одного из обвиняемых. Досмотр вели с помощью служебной собаки, специально обученной для поиска наркотиков.

В посылке находился пакет с конфетами. Внутри конфет сотрудники изяли свертки с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в конфетах находилось 0,54 грамма синтетического метадона.

Наркотики переданы полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в колонию Татарстана пытались отправить наркотики на стреле из арбалета.

Общество Татарстан
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