Строительство разворотной петли на Оренбургском тракте может начаться в конце 2020 года

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Строительство разворотной петли на Оренбургском тракте может начаться уже в конце этого года. Заказчиком проекта станет ГКУ «Главтатдортранс», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Проект эстакады уже готов и ожидает общественных обсуждений. Они пройдут на сайте с 14 по 18 сентября. По указанной ссылке казанцы могут оставить свое мнение и высказать возможные замечания, передает «Татар-Информ».



Ранее «Реальное время» сообщало, что начало разворотного узла размещено около съезда к магазину «Леруа Мерлен» по Оренбургскому тракту, 174. Далее он будет идти на юго-восток по Оренбургскому тракту до АЗС «Татнефтепродукт».

