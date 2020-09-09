В Казани прошло прощание с легендой татарского телевидения Гульнарой Зиннатуллиной

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани прошло прощание с легендой татарского телевидения Гульнарой Зиннатуллиной. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Зиннатуллина проработала на телевидении 47 лет. На ее передачах выросло несколько поколений татарстанцев. Известная татарская журналистка работала на ГТРК «Татарстан» и на телеканале ТНВ, вела теле- и радиопрограммы о татарском театре.

Проститься Гульнарой Зиннатуллиной пришли ее близкие, коллеги, друзья. На прощании все вспоминали ее колоссальный опыт на телевидении, целеустремленность и жизнелюбие.