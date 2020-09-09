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В ГИБДД Казани приостановят прием теоретических экзаменов на получение прав

18:53, 09.09.2020
В ГИБДД Казани приостановят прием теоретических экзаменов на получение прав
Фото: Денис Гордийко

В ГИБДД временно приостановят прием теоретических экзаменов на получение водительских прав. Это связано с проведением технических работ.

11 сентября в подразделениях по улицам Модельной и Актайской запланированы технические работы. Теоретические экзамены на право управления автомобилем и выдача (обмен) водительских удостоверений проводиться не будут.

Практические экзамены будут проводиться без изменений, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Ранее в ГИБДД Татарстана объяснили, что делать, если водительские права просрочены в период пандемии.

ОбществоАвто Татарстан
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