В ГИБДД Казани приостановят прием теоретических экзаменов на получение прав
В ГИБДД временно приостановят прием теоретических экзаменов на получение водительских прав. Это связано с проведением технических работ.
11 сентября в подразделениях по улицам Модельной и Актайской запланированы технические работы. Теоретические экзамены на право управления автомобилем и выдача (обмен) водительских удостоверений проводиться не будут.
Практические экзамены будут проводиться без изменений, сообщает пресс-служба УГИБДД.
Ранее в ГИБДД Татарстана объяснили, что делать, если водительские права просрочены в период пандемии.
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