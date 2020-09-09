Минниханов поздравил победителей конкурса «Лидеры России» от Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил пятерых представителей республики, победивших в суперфинале конкурса «Лидеры России».

«Верю, ваши профессионализм, лидерские качества, настойчивость в достижении намеченной цели и, конечно, уникальные знания и опыт, полученные в ходе конкурса, помогут вам и дальше уверенно двигаться по жизненному пути, принимая деятельное участие в общественной жизни и внося достойный вклад в развитие родной страны. Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастья», — цитирует телеграмму Минниханова пресс-служба президента РТ.

Победителями конкурса от Татарстана стали: Тимур Кайданный, Ирек Садыков, Закир Абдрашитов, Карен Додонов и Никита Хилимончик.

Всего в суперфинале приняли участие около 300 конкурсантов со всей страны, победителями стали 106 человек.