Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на отца Марии — Александра Колесникова.



Он рассказал, что ему позвонил руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк и уведомил об аресте дочери. «Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.

Ранее в Белоруссии сообщали о задержании Марии Колесниковой на границе с Украиной.

