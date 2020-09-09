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Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО

13:04, 09.09.2020
Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО
Фото: youtube.com

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на отца Марии — Александра Колесникова.

Он рассказал, что ему позвонил руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк и уведомил об аресте дочери. «Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.

Ранее в Белоруссии сообщали о задержании Марии Колесниковой на границе с Украиной.

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