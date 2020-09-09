Законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет поддержали почти все субъекты РФ

Фото: Максим Платонов

Почти все субъекты России поддержали проект базового закона о молодежной политике, повышающего возраст молодежи до 35 лет. Об этом сообщил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

По словам сенатора, региональные власти законопроект поддержали и направили свои предложения по его совершенствованию. Данные замечания будут рассмотрены, передает ТАСС.

Напомним, что законопроект, по которому в России предложили считать молодежью людей до 35 лет, был внесен в Госдуму 22 июля. Документ дает определение понятий «молодежь» (например, «молодая семья», «молодежная организация»), уточняет цели, принципы, основные направления молодежной политики.

