В России предложили считать молодежью людей до 35 лет

Фото: Максим Платонов

В России предложили считать молодежью лиц до 35 лет. С таким предложением выступила группа депутатов и сенаторов.

Документ определяет молодежь как лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Молодые семьи смогут претендовать на субсидии на погашение рефинансированных кредитов, сообщает «Российская газета».

Документ дает определение понятий «молодежь» (например, «молодая семья», «молодежная организация»), уточняет цели, принципы, основные направления молодежной политики.



Ранее в «Роснефти» заявили, что молодежь необходимо лишать избирательных прав.

