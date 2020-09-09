Власти Татарстана сократили финансирование антикоррупционной программы на 5%

Фото: realnoevremya.ru / Максима Платонов

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление о госпрограмме «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015—2023 годы». Согласно новому документу, финансирование программы сократится на 5,2%.

Новое постановление предполагает, что на реализацию программы будет потрачено 64,3 млн рублей. В прошлой версии документа эта сумма составляла 67,8 млн рублей.

Согласно материалам, сокращение произошло в 2020 году. В предыдущей версии постановления говорилось, что на программу в этом году власти выделят 8,8 млн рублей. Теперь же в этой графе указана цифра в 5,3 миллиона.

По другим годам показатели пока остались те же. Можно предположить, что 8,8 млн — это прогнозная оценка, поскольку на 2021, 2022 и 2023 годы тоже указана именно она.