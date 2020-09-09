Минниханов прибыл на открытие развязок на трассе М-7 на новом КАМАЗе

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился на церемонию открытия новых транспортных развязок на трассе М-7 прямо с КАМАЗа. Он доехал до объектов на новом седельном тягаче КАМАЗ-54901.

Два левоповоротных съезда построили в Елабужском районе, сообщает пресс-служба президента РТ.

Дорожники перестроили участок автодороги протяженностью 3,7 км. Установлены около 100 дорожных знаков, 6,5 км металлического оцинкованного ограждения.

Развязки построили для жителей сел Большая Качка и Большая Тарловка, которые не могли безопасно выезжать на трассу из-за интенсивного движения. Ежедневно по дороге, ведущей к особой экономической зоне «Алабуга», проезжает до 25 тысяч автомобилей

Стоимость работ по сооружению двух съездов составила 533,9 млн рублей.

«Мы сейчас проехали на двух полуприцепах, груженые, — прекрасная дорога, безопасная. Так держать!» — сказал президент Татарстана.

Напомним, сегодня на КАМАЗе Минниханову презентовали новый магистральный тягач Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса Евро-6.