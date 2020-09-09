Аналитики назвали средний возраст депутатов Госсовета Татарстана

Аналитики рассчитали средний возраст депутата Госсовета Татарстана. По данным исследования, он составил 55 лет.

Самому молодому депутату Госсовета РТ 34 года, самому пожилому — 74 года, говорится в материалах Центра интернет-исследований (ЦИИ).

Татарстанский парламент попал в среднюю и самую многочисленную группу «Зрелых» заксобраний, где средний возраст депутатов колеблется от 51 до 55 лет. Таких в России 60%. Средний возраст депутата местного законодательного органа в целом по стране составляет 53 года.

Для проведения исследования эксперты проанализировали даты рождения 3 980 депутатов 85 законодательных органов.