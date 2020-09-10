Ак Барс Банк стал одним из организаторов выпуска облигаций компании АФК Система

Ак Барс Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций АФК Система серии 001Р-15.

Суммарный объем выпуска размещенных облигаций составил 10 млрд рублей. Срок до погашения выпуска и до оферты — 10 и 4 года соответственно.

Другими организаторами и участниками размещения стали крупнейшие российские банки — Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ, Банк Открытие и другие. Среди участников сделки также присутствуют управляющие компании и инвестиционные фонды. Выпуск облигаций вызвал значительный интерес у участников рынка — спрос превзошел изначально заявленный эмитентом объем.

Объем собственного участия Ак Барс Банка в сделке составил 0,6 млрд рублей.

ПАО АФК Система — одна из крупнейших холдинговых компаний в России и входит в число системообразующих компаний страны. Компания обслуживает около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. За прошлый год выручка компании составила 657 млрд рублей.

«Мы рады, что получили возможность выступить одним из организаторов этой сделки. Это уже наша вторая сделка с компаниями холдинга в этом году (первая сделка была по организации дебютного выпуска облигаций ГК «Сегежа», входящей в холдинг).

Ключевые финансовые показатели АФК Система, ее рыночные позиции и стратегия развития формируют значительный интерес инвесторов к публичным инструментам финансирования компании.

Мы рассчитываем на дальнейшее углубление и расширение нашего сотрудничества с АФК Система на финансовых рынках.

Наш банк продолжает реализовывать стратегию роста присутствия банка на рынке долговых размещений, которая направлена на значительное увеличение финансового результата этого направления и существенный рост узнаваемости Ак Барс Банка на рынке облигационных займов»,— прокомментировал управляющий директор Ак Барс Банка Марк Рубинштейн.

ПАО «Ак Барс Банк»

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