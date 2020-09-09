В ОАО «МАЗ» прокомментировали информацию о работающих в жару печках казанских автобусов

Фото: Инна Серова

В ОАО «МАЗ» прокомментировали информацию о печках в казанских автобусах, которые работают в жару.

— В автобусах МАЗ в зависимости от комплектации и требований заказчика возможна установка ручного управления системой отопления рабочего места водителя и салона или установка электрических клапанов, — сообщил «Реальному времени» ведущий инженер-конструктор службы главного конструктора по автобусам ОАО «МАЗ» Василий Погасай. — При установке шаровых клапанов в моторном отсеке необходимо вручную открыть или закрыть соответствующий клапан. Это легко может сделать водитель в автопарке перед выездом на маршрут или на конечной станции: открытие-закрытие клапана занимает всего пару минут. При установке электрических клапанов водитель может управлять ими не покидая рабочего места, с помощью соответствующих клавиш.



Погасай уточнил, что в автобусах возможна совместная установка ручных шаровых клапанов и электрических клапанов. Например, для управления отопителем рабочего места водителя устанавливается электрический клапан, а система отопления в салоне комплектуется ручным шаровым клапаном.

— Стоимость установки ручных шаровых клапанов в несколько раз дешевле установки электрической системы управления клапанами, — сказал Василий Погасай. — Выбор управления системой отопления обусловлен экономической целесообразностью и полностью зависит от желания, требований и возможностей заказчика.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, по мнению экспертов, причиной включения в городских автобусах отопительных приборов при 30-градусной температуре воздуха «за бортом» могут быть неисправность радиаторов либо экономия на тосоле.