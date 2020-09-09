Известный священник призвал прекратить травлю Михаила Ефремова

Известный московский священнослужитель, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал прекратить травлю осужденного актера Михаила Ефремова в СМИ и соцсетях. Об этом сообщает «РИА Новости»

«Суд принял свое страшное и, возможно, справедливое решение... Но что я слышу по ТВ и читаю в ФБ? Люди продолжают клеймить Ефремова, говорить о слишком санаторном режиме тюрьмы и лагеря — «в ад его»! Люди, опомнитесь!» — написал Вигилянский на своей странице в Facebook.

Он также обратил внимание, что лично сам «ни одного слова прилюдно не высказал по поводу дела Михаила Ефремова — ни за, ни против».

Напомним, что Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце.

