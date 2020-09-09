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В Казани 29 сентября ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала

13:50, 09.09.2020
В Казани 29 сентября ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала
Фото: kzn.ru

В Казани 29 сентября с 9.00 до 15.00 планируется отключение программ цифрового телерадиовещания. Об этом сообщает мэрия Казани.

Причина прерывания телерадиосигнала — ремонтно-профилактические работы на «Радиотелевизионном передающем центре РТ» по адресу ул.Троицкий Лес, 29.

Трансляция программ аналогового и цифрового вещания сохранится с радиотелевизионного центра.

Ранее в Казани 20 июля отключалось аналоговое и цифровое эфирное телерадиовещание.

Общество Татарстан
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