В Казани 29 сентября ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала
В Казани 29 сентября с 9.00 до 15.00 планируется отключение программ цифрового телерадиовещания. Об этом сообщает мэрия Казани.
Причина прерывания телерадиосигнала — ремонтно-профилактические работы на «Радиотелевизионном передающем центре РТ» по адресу ул.Троицкий Лес, 29.
Трансляция программ аналогового и цифрового вещания сохранится с радиотелевизионного центра.
Ранее в Казани 20 июля отключалось аналоговое и цифровое эфирное телерадиовещание.
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