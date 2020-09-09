Лукашенко заявил, что «может собачиться» с Путиным по любым вопросам

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с журналистами заявил, что «может собачиться» с президентом России по любым вопросам. Об этом сообщает ТАСС.

К сказанному глава соседнего государства добавил, что «оборона и безопасность — это святое».

Ранее Лукашенко, говоря о протестах в Белоруссии, предупредил, что в России может произойти аналогичная ситуация.

Напомним, что в ближайшие недели президенты России и Белоруссии планируют провести очную встречу в Москве.

