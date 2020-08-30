Путин и Лукашенко встретятся в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести очную встречу. Для этого Лукашенко отправится из Минска в Москву.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — цитирует RT сообщение пресс-службы Кремля.

Встреча Лукашенко и Путина должна состояться в ближайшие недели. Более точных данных официальные источники пока не предоставляют.

В ходе разговора Путин также поздравил белорусского коллегу с днём рождения. Лидеры двух стран также подтвердили намерение укреплять союзничество.

В то же время в Минске опять начались акции протеста. На этот раз активисты вынесли на площади тыквы, отсылая к выражению «вынести гарбуза». По белорусской традиции так семья невесты давала понять, что не хочет выдавать ее за сватающегося жениха.