Путин и Лукашенко встретятся в Москве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести очную встречу. Для этого Лукашенко отправится из Минска в Москву.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — цитирует RT сообщение пресс-службы Кремля.
Встреча Лукашенко и Путина должна состояться в ближайшие недели. Более точных данных официальные источники пока не предоставляют.
В ходе разговора Путин также поздравил белорусского коллегу с днём рождения. Лидеры двух стран также подтвердили намерение укреплять союзничество.
В то же время в Минске опять начались акции протеста. На этот раз активисты вынесли на площади тыквы, отсылая к выражению «вынести гарбуза». По белорусской традиции так семья невесты давала понять, что не хочет выдавать ее за сватающегося жениха.ОбществоВласть
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