Прокуратура Чистополя проверит данные об инциденте с загоревшимся школьным автобусом с детьми внутри
Прокуратура Чистополя проведет проверку данных об инциденте с загоревшимся школьным автобусом.
В случае выявления нарушений, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Сегодня утром в Чистопольском районе Татарстана загорелся школьный автобус с детьми внутри. По данным пользователей соцсетей, школьники успели выбежать из горящего транспорта.
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