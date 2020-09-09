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Прокуратура Чистополя проверит данные об инциденте с загоревшимся школьным автобусом с детьми внутри

12:10, 09.09.2020
Прокуратура Чистополя проверит данные об инциденте с загоревшимся школьным автобусом с детьми внутри
Фото: vk.com/typical_chist

Прокуратура Чистополя проведет проверку данных об инциденте с загоревшимся школьным автобусом.

В случае выявления нарушений, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сегодня утром в Чистопольском районе Татарстана загорелся школьный автобус с детьми внутри. По данным пользователей соцсетей, школьники успели выбежать из горящего транспорта.

ПроисшествияБизнесТранспортОбществоОбразование Татарстан
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