В Татарстане загорелся школьный автобус с детьми внутри

Сегодня утром в Чистопольском районе Татарстана загорелся школьный автобус с детьми внутри. По информации из соцсетей, школьники успели выбежать из горящего транспорта.

В пресс-службе Чистопольского района сообщили, что глава муниципалитета взял ситуацию под личный контроль. На место выехала и.о. начальника управления образования. По информации руководства предприятия-перевозчика, водитель среагировал оперативно и провел эвакуацию.

«Автобус находился на ремонте, вчера пошел технический осмотр и был допущен к перевозкам», — отметили в администрации.

При этом после осмотра 7 сентября автобус к рейсу допущен не был. По информации специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.