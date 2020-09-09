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Происшествия

В Татарстане загорелся школьный автобус с детьми внутри

11:22, 09.09.2020 1
В Татарстане загорелся школьный автобус с детьми внутри
Фото: vk.com/typical_chist

Сегодня утром в Чистопольском районе Татарстана загорелся школьный автобус с детьми внутри. По информации из соцсетей, школьники успели выбежать из горящего транспорта.

В пресс-службе Чистопольского района сообщили, что глава муниципалитета взял ситуацию под личный контроль. На место выехала и.о. начальника управления образования. По информации руководства предприятия-перевозчика, водитель среагировал оперативно и провел эвакуацию.

«Автобус находился на ремонте, вчера пошел технический осмотр и был допущен к перевозкам», — отметили в администрации.

При этом после осмотра 7 сентября автобус к рейсу допущен не был. По информации специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:33
    Ничего не пишут про пожарных,выехала и.о.начальника отдела образования,она и потушила?
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