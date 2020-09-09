Лукашенко рассказал о неопубликованной части перехваченного разговора Варшавы и Берлина про Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами российских СМИ, взявших у него интервью, рассказал о неопубликованной части перехваченного разговора Варшавы и Берлина о российском оппозиционере Алексее Навальном. Слова главы республики приводит главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, посмеялись, все, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история. И это не мы придумали», — сказал Бабаян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лукашенко предложил журналистам обратиться к главе ФСБ России Александру Бортникову для того, чтобы послушать неопубликованную часть разговора.

«Вы, говорит, даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — передает его слова Бабаян.

Президент Белоруссии рассказал, что пригласил к себе специалистов. Они вместе послушали запись целиком и пришли к выводу, что, судя по акценту, разговаривают американцы.

4 сентября белорусский телеканал ОНТ показал в эфире расшифровку записи перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

