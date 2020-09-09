«Зенит-Казань» обыграл «Нефтяник» на предварительном этапе Кубка России

«Зенит-Казань» крупно обыграл оренбургский «Нефтяник» (3:0) на предварительном этапе Кубка России-2020/21.

Казанцы уверенно разобрались с соперником в первой партии, а в двух последующих, несмотря на достойное сопротивление оренбуржцев, довели дело до победы.

Команда Владимира Алекно показала стопроцентный результат на турнире - «Зенит-Казань» победил во всех трех сыгранных матчах.

«Зенит-Казань» — «Нефтяник» (Оренбург) - 3:0 (25:15, 25:22, 28:26).